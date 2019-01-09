Странные достижения: мировые рекорды, которые трудно себе представить (Фото) Есть такие люди, которые обладают такими талантами или увлечениями, которые для остальных кажутся ненормальными. Эти чудаки не скрывают свои странные достижения, а стараются всячески показать их на публике. Поступки могут быть столь безумны, что они часто попадают в Книгу рекордов Гиннесса.