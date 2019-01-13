Старый Новый год 2019: душевные поздравления в прозе

Поздравляем всех со Старым Новым Годом! Пусть все, кто пришел сегодня в ваш дом, наполнят его морем радости, приятных впечатлений и добрых пожеланий! Желаем, чтобы в эту ночь ваш дом наполнился волшебством и чудесными перевоплощениями, оставив за порогом старого года все хлопоты, печали, невзгоды и разочарования!

Мой верный друг. Хочу тебя сегодня поздравить с праздником старого Нового года, так как на самый Новый год, от многих стаканов шампанского, я был не в состоянии вообще кого-то поздравлять. Как говорит поговорка, лучше позже, чем никогда, желаю тебе в этом году веселья, красивых девушек, много денег и конечно здоровья. Еще раз тебя со Старым Новым годом!

В эту ночь мы пожелаем всем тем, кто верит в чудеса и исполнение желаний, чтобы их надежды и мечты обязательно сбылись, ведь эта ночь - особенная. Пусть добрый праздник, Старый Новый Год, чудесным образом соберет вновь вместе лучших друзей, чтобы встретить новый этап в жизни в хорошем настроении и добром расположении духа!

Старый Новый год таит в себе множество загадок. Говорят, желания, загаданные в эту чудесную ночь, непременно сбудутся, если они исходят из открытого сердца. Пусть все больные обретут здоровье! Пусть все влюбленные воссоединят свои пылающие сердца. И пусть на земле воцарится мир и благодать.