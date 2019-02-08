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Пятница, 08.02.2019
Предложения выйти замуж, на которые просто нельзя было ответить &quot;нет&quot;
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Предложения выйти замуж, на которые просто нельзя было ответить "нет"

"Выходи за меня замуж" - заветные слова, которых ждут многие. Но помимо слов важна еще и обстановка. Можно пойти проторенным путем: в шикарном ресторане встать на одно колено и протянуть избраннице то самое кольцо. А можно поступить так, как герои нашей сегодняшней подборки: добавить событию креатива и сразить избранницу наповал.
Фото: wuzzup.ru
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