Расследование дела, по избиению митингующих в Киеве будет проводить группа ГБР

Новости Украины: Дело о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления будет расследовать ГБР.

Работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим, расследование инцидента займутся следователи Государственного бюро расследований, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"В ЕГРЕЙ внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)" – написала Л. Сарган на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером. Расследованием инцидента с избиением займутся следователи ГБР.

"Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР. Продолжаются следственные действия" – отметила пресс-секретарь генпрокурора Украины.

Напоминаем, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троих полицейских доставляют в больницу. Открыто три уголовных производства, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.