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Порошенко поздравил главу ПЦУ митрополита Епифания с юбилеем

Порошенко поздравил главу ПЦУ митрополита Епифания с юбилеем
11:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания с 40-летним юбилеем

Президент Украины Петр Порошенко поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания с 40-летним юбилеем, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Уверен, что Вы, Ваше Блаженство, приложите значительные усилия для утверждения авторитета Украинской церкви в мировом православии и укрепления христианской веры нашего народа. Убежден, что процесс объединения православных общин, который Вам предстоит возглавить, будет отмечен братской любовью, миром и согласием" – говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины в воскресенье утром.

П. Порошенко особо отметил роль митрополита Епифания в создании ПЦУ.

"Высоко ценю Вашу духовную работу на пути к автокефалии и единству Православной церкви Украины" – отмечается в поздравлении.

Напомним, в Соборе Святой Софии Киевской 3 февраля состоялась церемония интронизации (восхождение на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Интронизация проходила во время божественной литургии. В частности, митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин, достоин). После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана.

В РПЦ прокомментировали интронизацию главы ПЦУ митрополита Епифания

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины. 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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День рождения, Петр Порошенко, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, 40-летний юбилей.
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