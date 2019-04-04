В Сети начали продавать фейковые билеты на дебаты Зеленского и Порошенка (Фото)

Новости Украины: После согласия Порошенка прийти на дебаты на стадион "Олимпийский", в Сети начали появляться объявления о продаже билетов на политическое событие.

Сегодня на одном из сайтов начали появляться объявления, в которых пользователям предлагалось приобрести билеты на будущие дебаты между Зеленским и Порошенком.

Самые дешевые из них - 80 гривен, но были варианты и по 200. Только желающие не смогут приобрести их. Ведь авторами публикаций являются мошенники, а значит, продаваемые билеты - фейковые. Интернет-ресурсы сразу же заблокировали объявления и удаляют их.

Псевдо-билеты, при этом, не имеют никакой информации о том, когда будет проходить "грандиозное событие" и какие места достанутся покупателям. Нет даже примера того, как будет выглядеть документ. Пользователи уже в предвкушении события, и считают, что оно побьет рекорды по трансляции.

Еще не известно, кому предстоит проводить дебаты. Но на своей странице в соцсети уже отозвался шоу-мен Сергей Притула, и сообщил, что готов провести мероприятие бесплатно. А номер его телефона есть у обоих кандидатов, поэтому о готов к переговорам.