День матери 2019: украинские спортсменки присоединились к поздравлениям всех мам

Украинские звезды спорта тепло поздравили своих мам с Днем матери, который уже по доброй традиции отмечается в нашей стране.
Поздравление от Элины Свитолиной.
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Еще одна украинская теннисистка 16-летняя Марта Костюк тоже поздравляет маму.
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Любит и ценит свою маму также и вторая ракетка Украины Леся Цуренко.
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Happy Mother’s Day #thanks #mama З Днем Матері! #дякую #мамо #mothersday #деньматері
Пожалуй, сильнейший теннисный дуэт Украины - сестры Надежда и Людмила Киченок - со своей мамой Еленой.
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Отметим, что День матери в Украине отмечается традиционно во второе воскресенье мая. Напомним, что украинские политики поздравили всех матерей с праздником. Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды: певцы, музыканты и актеры.