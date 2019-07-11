Укрпочта грозит остановить доставку пенсий миллионам украинцев

Новости Украины: Компания "Укрпочта" отказывается доставлять пенсии по текущему тарифу с 1 января 2020 года.

В "Укрпочте" вновь заявили, что прекратят доставку пенсий, если правительство не установит высокий тариф.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на открытое письмо генерального директора компании Игоря Смелянского, которое опубликовала пресс-служба "Укрпочты" и он сам на своей странице в Facebook.

В "Укрпочте" заявляют, что действующий тариф на доставку пенсий — убыточный, том в случае, если к 1 сентября 2019 года правительство не установит новый тариф, то государственная компания прекратит доставку пенсий.

В письме указано: "Я заранее предупреждаю Вас, министерство социальной политики и Пенсионный Фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года Укрпочта не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу".

Компания предлагает правительству утвердить повышенный тариф на доставку пенсий или вынести доставку пенсий на открытый тендер среди частных почтовых операторов.

Игорь Смелянский добавил, что: "Это должно быть на рыночных условиях, определенных в открытом тендере, а не с регулируемому тарифу или выписанной под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса".

По его мнению, повышение тарифа "Укрпочты" является важным условием привлечения компанией иностранных инвестиций.

Напоминаем, суд обязал "Укрпочту" восстановить стационарные почтовые отделения в маленьких селах.