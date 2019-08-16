Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа Если Вы еще не знаете, где отдохнуть на выходных в Украине, то мы Вам подскажем. Впереди новые интересные выходные, которые будут насыщены яркими культурными событиями. Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре на предстоящих выходных, предлагаем ознакомиться с афишей самых увлекательных событий страны 17-18 августа. Планируйте свой досуг заранее.