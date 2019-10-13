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Огромного кашалота выбросило на побережье Англии

Огромного кашалота выбросило на побережье Англии
09:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Смерть животного зафиксировала программа исследования китообразных, которая базируется в Институте зоологии в Лондоне.

На мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот. Об этом сообщает BBC.

Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) пыталось бороться, отойти от побережья Нортумберленда, но было выброшено на берег.

Члены британской организации морских дайверов по спасению жизни (BDMLR) заявили, что прогноз на выживание молодого кашалота был "очень неутешительным", даже если бы его сняли с мели.

"Ведь вмешательства в эту ситуацию могло "привести к еще более длительной и страшной смерти животного", - сказали в организации.

Кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море.

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"Именно поэтому, если они туда попадают, то "почти всегда плохо питаются, болеют и имеют мало шансов на выживание", - отметили в BDMLR.

Смерть животного зафиксировала программа исследования китообразных, которая базируется в Институте зоологии в Лондоне.

Специалисты посоветовали людям не трогать мертвого кашалота из-за риска заражения.

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Великобритания, Кашалот, Нортумберленд.
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