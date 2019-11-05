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В Нидерландах запретят разведение мопсов

В Нидерландах запретят разведение мопсов
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Правительство Нидерландов объявило, что должны действовать законы, направленные на запрещение разведения собак со слишком короткими мордочками.

В Нидерландах планируют запретить разведение собак с очень короткой мордочкой, среди них и собаки породы Мопс. Причина - болезни системы дыхания у животных. Об этом сообщает Vet Times.

"Правительство Нидерландов объявило, что должны активно действовать законы, направленные на запрещение разведения собак со слишком короткими мордочками", - говорится в сообщении.

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И хотя начиная с 2014 года уже было запрещено разводить около 20-ти брахиоцефальных пород (с укороченной мордочкой) этот запрет до сих пор надлежащим образом не выполняется. Поэтому правительство хочет усилить контроль за его выполнением.

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Закон, Нидерланды, Собаки, Запрет, Мопсы.
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