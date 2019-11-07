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Афиша интересных событий в Украине на 9-10 ноября
"Мимо тещиного дома" (Экскурсия Криминальная Одесса). Экскурсия по бандитской Одессе. ГДЕ, КОГДА И ПОЧЕМ. Где: Тудой-Сюдой. Когда: 4 февраля - 31 декабря, 11:00. Адрес: ул. Гоголя, 8. Телефон: +38 (048) 700-60-50 (многоканальный).
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Сентиментальность и веселье в одной коллекции: вот такая она - свадьба мечты