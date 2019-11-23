Загороднюк встретился с госсекретарем ФРГ: о чем говорили

Новости Украины:Андрей Загороднюк провел встречу с госсекретарем ФРГ Бенедиктом Зиммером.

В рамках Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с госсекретарем ФРГ Бенедиктом Зиммером.

Во время встречи стороны, в частности, обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, сообщает официальный веб-сайт МОУ.

"Стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в "нормандском формате". В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время данной встречи", - говорится в сообщении.

Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессиям и построении системы lessons learned. Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года.