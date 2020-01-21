Скачать
Вторник, 21.01.2020
Итоги дня 20 января: глава ОБСЕ в Украине, встреча Зеленского с представителем президента Ирана и эпидемия в Китае
Итоги дня 20 января: глава ОБСЕ в Украине, встреча Зеленского с представителем президента Ирана и эпидемия в Китае
Эскалация на Донбассе: погиб боец ВСУ
Эскалация на Донбассе: погиб боец ВСУ
Барселона усилилась конкурентом Зозули
Барселона усилилась конкурентом Зозули
21 января - приметы и обряды на день Емельяны Перезимник
21 января - приметы и обряды на день Емельяны Перезимник

Эксперты предостерегли от злоупотребления имбирем

Эксперты предостерегли от злоупотребления имбирем
06:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости Украины:Все хорошее в избыточных дозах может быть плохим.

Чрезмерная увлеченность имбирем для лечения простудных инфекций может обернуться неприятными побочными эффектами, предупреждают немецкие эксперты. Они напоминают: имбирь не только пряность, но и лекарство.

Все хорошее в избыточных дозах может быть плохим. Так же и с имбирем, который считается одним из лучших помощников иммунитета в осенне-зимний период, сообщает портал Freundin.de.

Употребление имбиря в слишком больших количествах может вызывать раздражение слизистой в полости рта, а также провоцировать изжогу, вздутие живота и диарею, сообщили эксперты.

Другим признаком передозировки имбирем может стать пониженное давление, головокружение и слабость. Эти явления связаны со способностью имбиря разжижать кровь. Медики подчеркивают: людям, которые уже принимают лекарства- разжижители крови, прежде чем есть имбирь, сначала нужно проконсультироваться с врачом, поскольку корень способен усилить эффект препарата.

Ученые назвали лучшие продукты-антидепрессанты

«Только не позволяйте возможным побочным эффектам имбиря оттолкнуть вас. Все же положительных качеств у него больше, чем отрицательных. Как правило, 5 граммов порошка имбиря или около 50 граммов свежего имбиря в день считаются безвредными», - резюмировали эксперты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Имбирь, Свойства имбиря, Вред имбиря, Когда имбирь приносит вред, Когда имбирь опасный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
02 Двойное гражданство: Зеленский рассказал о планах вернуть часть диаспоры из США
03 От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
04 Не только полезные, но и вкусные: целебные свойства фиников
05 Зеленский: Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков: Государство не будет платить за поездку депутатов на Давосский форум
Разумков: Государство не будет платить за поездку депутатов на Давосский форум
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Эпидемия в Китае: в ВОЗ анонсировали экстренное заседание
Эпидемия в Китае: в ВОЗ анонсировали экстренное заседание
Рецепт дня: супервкусная курица в пряном соусе
Рецепт дня: супервкусная курица в пряном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь