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Воскресенье, 26.01.2020

"Наши котики": в прокат выходит комедия о войне на Донбассе (Видео)

30 января в прокат выходит первая украинская неполиткорректная комедия о войне на Донбассе "Наши котики". События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. "Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне", - отмечается в описании к фильму. Автор сценария и режиссер постановщик - Владимир Тихий. Украинские военные одобрительно отзываются о фильме.
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Донбасс, Война на Донбассе, Наши котики, Неполиткорректная комедия.
09:20 Сегодня Телеграф
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