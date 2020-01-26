"Наши котики": в прокат выходит комедия о войне на Донбассе (Видео)

30 января в прокат выходит первая украинская неполиткорректная комедия о войне на Донбассе "Наши котики". События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. "Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне", - отмечается в описании к фильму. Автор сценария и режиссер постановщик - Владимир Тихий. Украинские военные одобрительно отзываются о фильме.