Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом

1 Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению. Кабмин поддержал отставку главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "Этот важный шаг для перезагрузки всего, что происходит в этой компании, был сделан", - сказал он.

2 ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу Чрезвычайный комитет соберется в четверг для обсуждения проблемы коронавируса, объявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения", - сообщил он в Twitter в среду. Он отметил, что вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой коронавируса. Глава ВОЗ указал, что высоко ценит "подобную открытость" с китайской стороны. Кроме того, он добавил, что сотрудники ВОЗ работают круглосуточно. Экстренный комитет ВОЗ дважды собирался на прошлой неделе для обсуждения вопроса, объявлять ли ситуацию вокруг нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения.

3 Украинцам разрешили по электронным правам регистрироваться на самолет Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Сегодня на заседании правительства поддержали внедрение эксперимента: во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя через приложение Дія", - написал он.

4 Регистрация на ВНО стартует 3 февраля и продлится до 24 марта С 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание. Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года. В УЦОКО отметили, что для успешной регистрации для участия во внешнем независимом оценивании необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

5 В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог Показатель заболеваемости гриппом в Украине незначительно превысил эпидпорог, сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оксана Кошапко. "Превышение эпидпорога незначительное - всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемичных уровнях", - сказала она на брифинге в Киеве в среду. По словам Кошапко, в трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. Она уточнила, что Украине циркулирует преимущественно вирус гриппа АH1N1

6 Минздрав будет звонить прибывшим из Китая пассажирам В связи с распространением коронавируса в Китае Министерство здравоохранения начнет обзванивать прибывших из этой страны пассажиров. По данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

7 Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках Министерство культуры, молодежи и спорта готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года. Законопроект запретит использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу и будет распространяться на все подобные мероприятия. Так выравниваются позиции частных цирков и государственных. Но документ не будет касаться тех сфер жизнедеятельности людей, которые связаны с партнерством с животными. Например, кинологию отменять никто не собирается, животных для терапии оставляют и спортивные соревнования с участием животных так же будут.

8 Европарламент окончательно одобрил Brexit Депутаты Европарламента в среду одобрили соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратред.икации было необходимо простое большинство голосов. Такое решение было ожидаемым, за ратред.икацию соглашения ранее уже выступал комитет ЕП по конституционным делам. Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.

9 Украина завершит отопительный сезон с избытком газа На снижение цены на газ влияет большое количество газа в хранилищах Украины и Европы, теплая зима и фактор сохранения транзита по территории Украины. Об этом на брифинге по результатам заседания правительства сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. "Учитывая то, что сейчас очень много позитивных сигналов - в частности, большие запасы газа в подземных хранилищах - у нас на 5,4 млрд больше, чем в прошлом году. Мы стопроцентно выходим с избыточными запасами из отопительного периода", - сказал Оржель.

10 Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 февраля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15% по сравнению с январем – до 4661 грн с 5500 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании. При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 февраля будут снижены на 14% - до 5208 грн с 6072 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов). Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

11 Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink Компания Илона Маска снова вывела на орбиту Земли очередную партию спутников для проекта Starlink, который должен обеспечить планету глобальным спутниковым интернетом.

12 Берлинале-2020 пройдет с 20 февраля по 1 марта Юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, объявил полную программу основного конкурса. Как сообщается на сайте Берлинале, в конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер. Как отметил художественный руководитель фестиваля, многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.

13 MARUV ограбили 11 января певица MARUV, которая часто гастролирует в России и получает там премии, стала жертвой ограбления. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении и нашли украденные украшения звезды. В то же время стало известно, что именно украли у MARUV. Из машины артистки вынесли вещи и наличные на сумму 2,373 миллиона гривен. По данным журналистов, воры украли ювелирные украшения MARUV, в частности, серьги и перстни с бриллиантами, золотые браслеты, цепочку и брендовую бижутерию. В день ограбления певица призналась, что потеряла подарки, которые подготовила своим родным на праздники, поэтому, вероятно, речь шла именно о драгоценностях.

14 Елизавета II "отняла" любимое обязательство принца Гарри и Меган Маркл Нелегкое решение Меган Маркл и принца Гарри сложить королевские полномочия привели к скандальным последствиям. Как сообщают западные СМИ, королева Елизавета II лишила герцогов Сассекских любимой работы, а именно роли послов молодежи стран Содружества. Такая новость очень огорчила чету, ведь даже на свадебном платье Меган Маркл присутствовали 53 цветка, символизирующих страны Содружества. В почетной миссии герцоги Сассекских налаживали дружелюбные отношения с молодыми людьми и лидерами Содружества, а также обсуждали с ними социальные, экологические и экономические вопросы.

15 Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметку в 200 млн подписчиков в "Инстаграме". Португалец стал первым пользователем социальной сети, которому покорилась данная отметка.

16 Надаль в 4-х часовом матче уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open 2020 19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут. Первая ракетка мира 11 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и совершил 33 невынужденные ошибки. На счету австрийца 14 эйсов, 65 виннеров и 49 неточностей. Доминик впервые сыграет в полуфинале Australian Open.

17 Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован Соответствующее официальное письмо Европейская легкая атлетика направила в адрес ФЛАУ от имени исполнительного директора ЕА Кристиана Милза. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ. Рекорд Европы по прыжкам в высоту в категории U-20 Ярослава Магучих установила на чемпионате мира в Дохе (Катар).