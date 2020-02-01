Скачать
Суббота, 01.02.2020
Эпидемия коронавируса: в МОЗ заявили об усиленной готовности
Эпидемия коронавируса: в МОЗ заявили об усиленной готовности
Уменьшение тарифов на коммуналку: Гончарук поведал свой план (Видео)
Уменьшение тарифов на коммуналку: Гончарук поведал свой план (Видео)
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

Эпидемия коронавируса: в МОЗ заявили об усиленной готовности

Эпидемия коронавируса: в МОЗ заявили об усиленной готовности
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Согласно данным Минздрава, в Украине на зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса.

В Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания от новой коронавирусной инфекции, сообщило Министерство здравоохранения.

"В настоящее время в стране не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Соответствующие службы находятся в усиленной готовности", - сообщается на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в субботу.

Вместе с тем отмечается, что соответствующие службы находятся в усиленной готовности.

Кроме того, Украина усилила уровень готовности системы реагирования в связи с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Отмечается также, что пока ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение пассажиров и грузов.

Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения

Во исполнение поручения президента Украины деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, который действует при Минздраве, перенесена на уровень Кабмина. "Создана соответствующая рабочая группа", - отмечается в сообщении.

Минздрав информирует, что все соответствующие государственные органы активизировали работу по наблюдению и готовности к возникновению чрезвычайной ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты и других необходимых ресурсов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, МОЗ, Вирус, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
02 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
03 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
04 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь