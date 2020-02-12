Скачать
Среда, 12.02.2020
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Правительство открыло реестры органической продукции
Правительство открыло реестры органической продукции
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Вкусные блюда на День святого Валентина 2020: интересные идеи для завтрака
Блюда на День святого Валентина (Фото)

Китайский коронавирус: Медицинская подсистема Украины в режиме боевой готовности

Китайский коронавирус: Медицинская подсистема Украины в режиме боевой готовности
13:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине определили медицинские учреждения для потенциальных больных с коронавирусом.

По всей Украине определены госпитальные базы для потенциальных больных, инфицированных коронавирусом COVID 19.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время круглого стола в Институте Горшенина на тему "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение".

"Все системы гражданской обороны переведены в режим повышенной готовности, включая и медицинскую подсистему. Это значит, что мы определили госпитальные базы, которые будут принимать в учреждение потенциального больного коронавирусом", - сообщил замминистра.

Он сообщил, что в аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений, усилены бригады медпунктов в аэропорту. За аэропортом "Борисполь" закреплены две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциальных больных в госпитальную базу с инфекционным стационаром, которые не позволят вирусу распространиться на территории Украины.

"Зараженный" лайнер в японском порту: эпидемия распространяется

По словам Ляшко, сейчас в Минздраве утверждают новую методику, чтобы обеспечить месячный и трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. "Мы работаем с Госрезервом и буквально на этапе передачи из Госрезерва определенного комплекта средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, определенных госпитальными базами. Параллельно с этим Минздрав формирует сейчас предложение для закупки и дополнительного оборудования на случай, если у нас все же произойдет распространение (COVID -19 - ред.)", - отметил он.

Ляшко добавил, что учреждения здравоохранения дополнительно обеспечат респираторами, костюмами биологической защиты, аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также другим медицинским оборудованием, необходимвм для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, МОЗ, Вирус, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
03 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
04 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь