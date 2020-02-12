Китайский коронавирус: Медицинская подсистема Украины в режиме боевой готовности

Новости Украины:В Украине определили медицинские учреждения для потенциальных больных с коронавирусом.

По всей Украине определены госпитальные базы для потенциальных больных, инфицированных коронавирусом COVID 19.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время круглого стола в Институте Горшенина на тему "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение".

"Все системы гражданской обороны переведены в режим повышенной готовности, включая и медицинскую подсистему. Это значит, что мы определили госпитальные базы, которые будут принимать в учреждение потенциального больного коронавирусом", - сообщил замминистра.

Он сообщил, что в аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений, усилены бригады медпунктов в аэропорту. За аэропортом "Борисполь" закреплены две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциальных больных в госпитальную базу с инфекционным стационаром, которые не позволят вирусу распространиться на территории Украины.

По словам Ляшко, сейчас в Минздраве утверждают новую методику, чтобы обеспечить месячный и трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. "Мы работаем с Госрезервом и буквально на этапе передачи из Госрезерва определенного комплекта средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, определенных госпитальными базами. Параллельно с этим Минздрав формирует сейчас предложение для закупки и дополнительного оборудования на случай, если у нас все же произойдет распространение (COVID -19 - ред.)", - отметил он.

Ляшко добавил, что учреждения здравоохранения дополнительно обеспечат респираторами, костюмами биологической защиты, аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также другим медицинским оборудованием, необходимвм для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.