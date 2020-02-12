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Коронавирус в Украине: Медики зафиксировали 20 случаев с подозрением на инфекцию

Коронавирус в Украине: Медики зафиксировали 20 случаев с подозрением на инфекцию
18:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине зарегистрировали не менее 20 случаев заражения на коронавирус из Китая.

В Украине было зарегистрировано около 20 случаев подозрения на новый коронавирус, все они исключены.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение".

"Около 20 случаев подозрения на коронавирус в Украине было. Они исключены. Есть алгоритм действий, который доведен до каждой больницы, к каждому врачу. Отбирается биологический материал, передается в вирусологическую лабораторию. Вирусологическая лаборатория, на сегодняшний день, устанавливает, это ли не грипп, или другие гриппоподобные заболевания, к которым у нас есть тест-системы в тех вирусологических лабораториях, потом если не установлен диагноз, например, в вирусологических лабораториях Львовской области - передается в Центр общественного здоровья в город Киев, и здесь есть диагностикумы для коронавируса. И здесь мы непосредственно тестируем, является ли это коронавирусом", - сказал Ляшко.

В Минздраве напомнили, что не стоит пользоваться масками ради профилактики

Он отметил, что в этот период больной изолирован в отдельной палате и с ним обращаются, как с больным коронавирусом. 

"В ближайшее время ожидается новая партия тест-диагностики, которые будут в каждой области в вирусологической лаборатории. Вопрос готовности. Незачем паниковать, это рассчитанный процесс, ни одного случая нет. Сейчас достаточно диагностиков для тестирования тех случаев и подозрений, когда будет распространение - страна будет готова, потому что постепенно партии произведутся на заводах, диагностикумы, и поступают на территорию Украины. Поэтому мы уже на следующей неделе новых 30 диагностикумов для тысячи образцов исследования получим. В дальнейшем, опять же, будут приходить", - добавил Виктор Ляшко.

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Украина, Минздрав, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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