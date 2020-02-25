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Более 2 тыс. больниц в Украине примут больных в случае выявления инфицированных коронавирусом

Более 2 тыс. больниц в Украине примут больных в случае выявления инфицированных коронавирусом
02:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В какой бы области не возникла опасность, там на это мгновенно отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь.

В каждой области Украины разработан план на случай выявления инфицированных на коронавирус, и более 2 тыс. больниц готовы принять таких больных, заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В каждой области разработан план, доведен до ведома соответствующих больниц, определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы - больше 2 тыс. по Украине... В какой бы области не возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на такую ситуацию. Но мы делаем все для того, чтобы ее не допустить, для того, чтобы не было никаких дополнительных лишних волнений", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник.

По его словам, в стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, нет также дефицита костюмов, масок, респираторов.

"Даже в случае, если будет зафиксирован на территории Украины такой случай (заболевания на коронавирус - ИФ) ничего страшного от этого не произойдет. У нас подготовлено достаточное количество и инфекционных боксов, и бригад врачей-инфекционистов, есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. То есть никакого дефицита мы сейчас не чувствуем. Этот ажиотаж, который сейчас часто нагоняется в Интернете, он абсолютно безоснователен", - подчеркнул премьер.

Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в свою очередь отметил, что в лабораторию Центра общественного здоровья Украины было доставлено тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудитель коронавирусной инфекции.

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Украина, Больницы, Коронавирус, Алексей Гончарук, Больницы в Украине.
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