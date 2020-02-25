Коронавирус в Италии: украинцы не подавали заявок об эвакуации

Новости Украины:Украинцы не спешат возвращаться из Италии несмотря на коронавирус.

Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на генерального консула Украины в Милане Романа Горяйнова. По его словам, представители общины сохраняют спокойствие, не паникуют, не поступало ни одного обращения с просьбой способствовать возвращению домой из-за распространения COVID-19.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда возобновится прием граждан", - сказал Горяйнов.

Дипломат советует соотечественникам следовать рекомендациям местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.

Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин рекомендует украинцам по возможности отложить путешествия именно в северные области полуострова, где зафиксировано распространение вируса. "Итальянские власти информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации здравоохранения. Главная задача - не допустить распространения вируса. Мы ждем следующих указаний", - сообщил Евгений Перелыгин Радио Свобода.