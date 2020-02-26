Имеющихся тест-систем хватит для проверки на коронавирус более 900 человек

Новости Украины:В Украине есть 30 переданных Всемирной организацией здравоохранения наборов реагентов, содержащих примерно 3 тысячи реакций.

Имеющихся на сегодняшний день тест-систем хватит для проверки на коронавирус более 900 человек. Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области вместе с эвакуированными из Китая гражданами.

«Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории «Новые Санжары», нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо», - написала она.

Скалецкая добавила, что в Украине есть 30 переданных Всемирной организацией здравоохранения наборов реагентов, содержащих примерно 3 тысячи реакций, чего хватит для исследования на заболевание более 900 человек.

«Также мы имеем около 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медперсонала, а в украинских больницах есть более 2 тысяч инфекционных боксов», - отметила министр.

«Государство готово противостоять коронавирусу COVID-19, но каждый из граждан также может внести свой вклад. Соблюдайте правила санитарной гигиены. Следите за своим здоровьем, а в случае появления таких симптомов как повышение температуры, кашля и насморка можно получить у семейного врача», - призвала Скалецкая.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области.