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Предотвращение коронавируса: что происходит на пунктах пропуска

Предотвращение коронавируса: что происходит на пунктах пропуска
12:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Пограничники проводят проверку пассажиров на всех направлениях.

Пограничники осуществляют проверку пассажиров по всем направлениям с целью недопущения занесения в Украину коронавирусной инфекции. Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко 

"Проверка граждан, которые будут следовать в Украину пуктами пропуска на государственной границе - все без исключения автомобильные, железнодорожные... все будут проходить температурный скрининг... Принято решение на уровне всего государства - для этой ситуации мобилизуются все имеющиеся ресурсы: как государственной пограничной службы, подразделений управления министерства здравоохранения, также органов местного самоуправления. В настоящее время, если брать границу со странами Европейского Союза, фактически, вчера мы начали это по пункту пропуска "Тиса", и уже на этот момент все наши подразделения в состоянии осуществлять скрининг гражданам, которые пересекают государственную границу. В эти меры также вовлечены и медицинские работники, если рассматривать аэропорты, то это не только направления из Италии, это все направления", - сказал Демченко.

Он отметил, что пограничники взаимодействуют с санитарно-карантинными подразделениями.

Пресс-секретарь подчеркнул - все задействованы органы имеют четкое, отлаженное взаимодействие, которое только улучшается с каждым днем.

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"Фактически, на государственной границе, все-таки, первая линия безопасности, где необходимо выявить граждан, имеющих признаки заболевания. В дальнейшем представители медицинских учреждений будут устанавливать их дальнейшую проверку на предмет их заболевания. Необходимо сделать все, чтобы исключить попадание в Украину заболевания коронавируса", - подчеркнул собеседник.

Как сообщалось ранее, вчера пограничники сообщили, что проверку усилят на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

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Минздрав, Пограничники, ГПСУ, Коронавирус, КПВВ.
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