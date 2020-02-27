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Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом

Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:МИД Украины призывает украинцев не ехать в страны, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом Covid-19.

Министерство здравоохранения призывает украинцев воздержаться от посещения стран, где были зарегистрированы случаи Covid-19, чтобы обезопасить себя от заболевания и предотвратить занесение нового коронавируса на территорию Украины.

Об этом на брифинге 27 февраля заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы еще раз напоминаем всем украинцам, что на этот период, когда происходит распространение или увеличение количества случаев (коронавируса Covid-19 - ред.), если есть такая возможность, просьба воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована внутристрановая передача коронавирусной инфекции, с целью защиты своего здоровья и для того, чтобы исключить завоз на территорию нашей страны коронавирусной инфекции", - сказал Ляшко.

В Польше зафиксирован первый случай короновируса

Он напомнил, что сейчас в ЕС больше всего зарегистрированных случаев в Италии - более 400. Также Ляшко отметил, что МИД держит на контроле состояние украинки, которая в Италии была госпитализирована из-за подозрения на коронавирус.

Как сообщалось, по состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2801 - летальные. Выздоровели уже 32 897 человек.

На территории Европы зарегистрированы 478 случаев Covid-19 в 17 странах. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса не зафиксировано.

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Китай, Эпидемия, Хубэй, Коронавирус, Инфографика, Коронавирус в Китае, Covid-19, Коронавирус в мире.
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