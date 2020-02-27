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Четверг, 27.02.2020
"Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
"Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
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"Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться

"Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
19:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ВОЗ предупредили все страны, что не стоит надеяться, что коронавирус их обойдет.

Любая страна сделает "роковую ошибку", если будет ожидать, что новый опасный коронавирус ее обойдет. А богатые страны, которые думают, что они в большей безопасности, должны ждать неприятные сюрпризы.

Об этом, как пишет Reuters, заявил сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес.

"Ни одна страна не должна думать, что у нее не будет случаев заражения. Это роковая ошибка, буквально", - сказал он.

ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией

"Я даже скажу, что если взять для примера Италию, члена G7, то это был настоящий сюрприз. Поэтому, когда в многих даже развитых странах вы можете увидеть некоторые сюрпризы, вам стоит тоже ждать сюрпризов", - добавил глава ВОЗ.

По его словам, эпидемии в Иране, Италии и Южной Кореи достигли "поворотного момента". Ведь им еще присуще кластерное заражение с передачей в рамках сообществ. Но распространение вируса между сообществами до сих пор сдержанное.

"Этот вирус имеет потенциал привести пандемию. Сейчас не время для страха. Пришло время действовать, чтобы не допустить заражение и сохранить жизнь сейчас же", - добавил глава международной организации.

Ученые заявили, что вакцины против коронавируса нет и изготовить ее быстро не получится 

Глава ВОЗ также похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он посоветовал своим гражданам соблюдать меры, как и при профилактике гриппа, в частности часто мыть руки. В ВОЗ также подтвердили, что ведут переговоры с организаторами о судьбе Олимпийских игр, которые должны пройти в Японии в июле.

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ВОЗ, Заболевание, Пандемия, Заражение, Коронавирус.
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