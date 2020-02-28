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Скалецкая: Мы не закупаем тест-системы на коронавирус в России

Скалецкая: Мы не закупаем тест-системы на коронавирус в России
01:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Зоряна Скалецкая: Тест-системы в России мы не закупаем.

Украина не закупает тест-системы для выявления коронавируса в России. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "Радио Свобода".

"Мы используем в Украине все тест-системы, которые являются сертифицированными, которые имеют все необходимые документы. На сегодняшний день, по моим данным, тест-системы в России мы не закупаем", - отметила министр.

Скалецкая также посоветовала депутатам, которые имеют противоположную информацию, обращаться к правоохранителям.

"Если у народных депутатов информация о нарушениях определенных норм украинского законодательства, я бы рекомендовала обращаться в правоохранительные органы. И должным образом защищать украинских граждан, а не через фейсбук", - сказала она.

Напоминаем, нардеп от "Голоса" Татьяна Устинова заявила, что в Украине собираются использовать тест-системы на коронавирус российского происхождения. По ее информации, "настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине, недаром же бывшего соратника Азарова - Алексея Соловьева - назначили заместителем секретаря СНБО, который сейчас и занимается этим вопросом".

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Все по теме:

Украина, Минздрав, РФ, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, Тест-система.
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