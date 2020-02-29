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Коронавирус в Европе: опубликован список не пораженных стран

Коронавирус в Европе: опубликован список не пораженных стран
05:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Список европейский стран, в которых не зафиксировали коронавирус.

В 12 странах Европейского Союза из 27 не зафиксированы случаи распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 17:00 пятницы, 28 февраля, заболевание не обнаружили в Словакии, Венгрии, Чехии, Польши, Болгарии, Словении, Латвии, Португалии, Люксембурге, Кипре, Мальте и Ирландии.

Случаи заболевания уже есть в Италии, Германии, Франции, Испании, Швеции, Австрии, Хорватии, Греции, Румынии, Нидерландах, Финляндии, Бельгии, Дании, Литве и Эстонии.

Среди стран Европы, не входящих в состав ЕС, смертельный вирус пока не зафиксировали в Украине, Молдове, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании, Сербии, Турции и Армении.

Напоминаем, во Франции власти советуют людям воздержаться от рукопожатий, чтобы уберечься от коронавируса.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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ЕС, Европа, Евросоюз, Коронавирус.
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