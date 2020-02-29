Коронавируса в Украине нет, но он зафиксирован в соседних странах

Новости Украины:В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронафирусной инфекцией COVID-19 не зафиксировано, сообщило Министерство здравоохранения страны в субботу.

Там отметили, 28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей.

"В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию", - сообщили в Минздраве.

По состоянию на 29 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 85тыс 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39тыс 545 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2 Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 6, Румыния - 3, Нидерланды - 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан-Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

Как сообщалось, в пятницу в Минске был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у студента Беларуского национального технического университета, вернувшегося из Ирана.