Украинские пограничники ищут коронавирус: за трое суток просканировали свыше 160 тысяч человек

Новости Украины:Сотрудники Госпогранслужбы Украины проводят температурный скрининг всех, кто пересекает границу страны.

За 3 суток температурный скрининг провели в более 160 тыс. человек. В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве отметили, что в пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админмежах с оккупированным Крымом продолжается проведение температурного скрининга.

"Проверка проводят работники Государственной пограничной службы и медики. За 3 суток температурный скрининг провели в более 160 тыс. человек. В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 29 февраля, на территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах.

Напомним, Италии зарегистрировано наибольшее в Европе количество подтвержденных случаев коронавируса.