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В Минздраве рассказали, как будут лечить людей с подозрением на коронавирус

В Минздраве рассказали, как будут лечить людей с подозрением на коронавирус
14:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения болезни в Украине будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.

В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус. Об этом в интервью hromadske рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских заведениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", — отметила Скалецкая.

Она объяснила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечение кашля. Но все действия должны производиться по рекомендациям врача.

"Просьба — не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", — призвала глава Минздрава.

Эпидемия в Китае: число жертв коронавируса превысило 2,8 тысячи

Напомним, в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувший в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения - 83500, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.

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Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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