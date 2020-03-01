Вернулись из Италии: двух украинцев проверяют на коронавирус

Новости Украины:Подозрения на грипп у двух украинцев, вернувшихся из Италии, не подтвердились.

Предварительные результаты исследования материала, отобранного от двух заболевших лиц - из Ивано-Франковской и Кировоградской областей, - дали отрицательный результат на вирусы гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на 1 марта 2020 года в мире зарегистрировано 86986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 - летальные. Выздоровели уже 42294 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1449 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия - 1128, Германия - 57, Франция - 100, Испания - 43, Великобритания - 25, Хорватия - 6, Австрия - 10, Россия - 2, Финляндия - 3, Швеция - 13, Израиль - 7, Швейцария - 18, Греция - 4, Грузия - 3, Норвегия-7 Румыния- 3, Азербайджан - 3, Нидерланды - 6, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Пресс-служба информирует, что 28 февраля по всей Украине в определенных медицинских учреждениях начались учения на случай фиксации коронавируса. Уже состоялись учения в Киеве в Александровской больнице и в Луцке. В них приняли участие медики, спасатели, представители полиции и органов местной власти.

Медицинская система полностью готова на случай фиксации коронавируса, уверяет Минздрав. В Украине около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5 тысяч других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

Центр Общественного Минздрава Украины при поддержке ВОЗ организовал и проводит двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов как готовиться и реагировать на вспышку COVID-19.