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Воскресенье, 01.03.2020
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Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии
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Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии

Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии
21:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Насирова восстановили в должности. Зеленский требует погасить долги по зарплатам шахтеров. Новые 200 гривень. Коронавирус в мире. Эскалация в Сирии и другое

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Сирия, Шахтеры, Петр Порошенко, Идлиб, Коронавирус, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым.
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