Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии

Шестой апелляционный админсуд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС.
Шестой апелляционный административный суд подтвердил восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), свидетельствует постановление суда от 17 февраля 2020 года.
В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в НАТО.
В течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО, заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин.
Владимир Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по заработной плате шахтером в ближайшие два месяца.
Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести кадровый и финансовый аудит угольных предприятий и передать информацию в правоохранительные органы.
Также он поставил задачу ограничить импорт электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля.
Зеленский считает, что для украинского угля должен быть гарантированный рынок сбыта, а при продаже у украинского угля должен быть приоритет.
Также президент призвал членов правительства посетить шахтерские города, чтобы лучше понять потребности регионов.
НБУ 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.
Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн, которые постепенно заменят банкноты предыдущего образца, сообщается на сайте центробанка.
Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ Дне крымского сопротивления российской, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса.
В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона призвала Российскую Федерацию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Турция поможет построить жилье для крымских татар
Турецкие специалисты в ближайшие дни приедут в Украину, чтобы выбрать участки для строительства 500 квартир для крымских переселенцев в рамках договоренности президентов Украины и Турции.
ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией
Вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова предоставить помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней. Об этом в четверг заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Любая страна сделает "роковую ошибку", если будет ожидать, что новый опасный коронавирус ее обойдет. А богатые страны, которые думают, что они в большей безопасности, должны ждать неприятные сюрпризы.
В результате атаки российской авиации, поддерживающей силы режима Башара Асада, в Идлибе, Сирия, погибли 33 турецких военных.
Ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии.
Йенс Столтенберг объявил о проведении по просьбе Турции заседания Североатлантического совета для консультаций по статье 4 о ситуации в Сирии.
В Министерстве обороны России утверждают, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков.
Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие.
Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что поддержка Россией режима президента Сирии Башара Асада для обстрела турецких позиций в провинции Идлиб свидетельствуют, что российские действия представляют угрозу для всего мира.
В Кремле по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом заявили о важности взаимодействия министерств обороны двух стран.
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 28 февраля пришел на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований.
Пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос к следователю Государственного бюро Украины и сообщил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело, касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.
Допрос Порошенко в ГБР в Киеве, не привел к каким-либо продвижениям в деле, в котором Порошенко проходит свидетелем, при этом был нарушено его право на защиту, сообщил его адвокат Илья Новиков.
Украинское спутниковое телевидение раскодируют.
Президент Владимир Зеленский и представители украинских медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.
Совет безопасности ООН провел срочное заседание относительно обострения вооруженного противостояния в Сирии.
В ночь с 28 на 29 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии.
Минобороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран - партнеров.
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты Америки за еще одну партию Javelin для Украины.
Турция официально объявила о старте операции "Весенний щит" в Сирии.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.
Сирийская арабская армия в воскресенье закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб.
Турецкие военные сбили в воскресенье над сирийской провинцией Идлиб два самолета ВВС Сирии
Также вооруженные силы Турции заявили, что разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб провинции Алеппо.
В связи с коронавирусом в Италии отменили три футбольных матча серии А.
Правительство Италии в связи с распространяющимся коронавирусом отменило спортивные мероприятия в Ломбардии и Венето, в том числе три футбольных матча серии А.
Форвард Динамо Артем Беседин дисквалифицирован на один год.
По результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу относительно осуществления Артемом Бесединым нарушения антидопинговых правил, форвард отстранен от футбола на один год.
Мария Шарапова завершила карьеру профессиональной теннисистки
Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.
В Лиссабоне завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2019/20 Бенфика - Шахтер
27 февраля, Бенфика в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы принимала Шахтер. Игра проходила в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 3:3 (4:5 по сумме двух матчей). Таким образом, дончане пробились в следующий раунд еврокубка.
Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой в Лондоне.
Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 23 мая в Лондоне на арене O2.
Андрей Шевченко может покинуть сборную Украины.
Как сообщает ряд итальянски источников, Милан летом намерен переманить Андрея Шевченко к клубной работе.
В финале Манчестер Сити обыграл Астон Виллу 2:1.
В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.
После смерти Кирка Дугласа все его сбережения будут направлены на благотворительность.
Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, который ушел из жизни 5 февраля 2020 года, не оставил наследства для своих немалоизвестных детей.
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