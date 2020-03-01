Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии

1 Шестой апелляционный админсуд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС. Шестой апелляционный административный суд подтвердил восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), свидетельствует постановление суда от 17 февраля 2020 года.

2 В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в НАТО. В течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО, заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин.

4 НБУ 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца. Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн, которые постепенно заменят банкноты предыдущего образца, сообщается на сайте центробанка.

5 Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ Дне крымского сопротивления российской, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

6 В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона призвала Российскую Федерацию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

7 Турция поможет построить жилье для крымских татар Турецкие специалисты в ближайшие дни приедут в Украину, чтобы выбрать участки для строительства 500 квартир для крымских переселенцев в рамках договоренности президентов Украины и Турции.

8 ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией Вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова предоставить помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней. Об этом в четверг заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Любая страна сделает "роковую ошибку", если будет ожидать, что новый опасный коронавирус ее обойдет. А богатые страны, которые думают, что они в большей безопасности, должны ждать неприятные сюрпризы.

10 Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 28 февраля пришел на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований. Пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос к следователю Государственного бюро Украины и сообщил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело, касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует. Допрос Порошенко в ГБР в Киеве, не привел к каким-либо продвижениям в деле, в котором Порошенко проходит свидетелем, при этом был нарушено его право на защиту, сообщил его адвокат Илья Новиков.

12 Совет безопасности ООН провел срочное заседание относительно обострения вооруженного противостояния в Сирии. В ночь с 28 на 29 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии.

13 Минобороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран - партнеров. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты Америки за еще одну партию Javelin для Украины.

15 В связи с коронавирусом в Италии отменили три футбольных матча серии А. Правительство Италии в связи с распространяющимся коронавирусом отменило спортивные мероприятия в Ломбардии и Венето, в том числе три футбольных матча серии А.

16 Форвард Динамо Артем Беседин дисквалифицирован на один год. По результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу относительно осуществления Артемом Бесединым нарушения антидопинговых правил, форвард отстранен от футбола на один год.

17 Мария Шарапова завершила карьеру профессиональной теннисистки Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

18 В Лиссабоне завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2019/20 Бенфика - Шахтер 27 февраля, Бенфика в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы принимала Шахтер. Игра проходила в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 3:3 (4:5 по сумме двух матчей). Таким образом, дончане пробились в следующий раунд еврокубка.

19 Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой в Лондоне. Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 23 мая в Лондоне на арене O2.

20 Андрей Шевченко может покинуть сборную Украины. Как сообщает ряд итальянски источников, Милан летом намерен переманить Андрея Шевченко к клубной работе.

21 В финале Манчестер Сити обыграл Астон Виллу 2:1. В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.

22 После смерти Кирка Дугласа все его сбережения будут направлены на благотворительность. Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, который ушел из жизни 5 февраля 2020 года, не оставил наследства для своих немалоизвестных детей.

23 NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на планете Марс В результатах миссии были описаны 24 землетрясения с магнитудой от 3 до 4.

25 Эминем запустил в сети новый челлендж Легендарный американский рэпер в соцсетях запустил #GodzillaChallenge. Все желающие смогут принять участие и побороться с Эминемом в скорости чтения рэпа.

26 Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля Кинорежиссер Олег Сенцов стал членом жюри 17-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, который состоится 20-29 марта.

27 Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе Прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.