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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек
00:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В мире уже более 88 тысяч человек заболели коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом во многих странах мира к вечеру воскресенья, 1 марта, составило 88 тысяч 300 человек.

Об этом сообщает международный информационный ресурс WorldOmeter.

С конца декабря 2019 года, когда началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, жертвами заболевания пневмонией стали 3001 человек, 42 тысячи 730 выздоровели.

Напоминаем, правительство Чехии сообщило 1 марта о зарегистрированных в стране трёх случаях заражения. Все трое инфицированных прибыли в Чехию после посещения Италии.

В Беларуси зафиксировали второй случай инфицирования коронавирусом - у жительницы Витебска, которая вернулась с Италии, один из тестов дал положительный результат.

 В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

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Вирус, Коронавирус, Заражения.
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