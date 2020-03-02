В Киевском метро появились плакаты о коронавирусе

Новости Украины:В метро Киева расклеили плакаты с информацией о коронавирусе.

На станциях киевского метрополитена появились плакаты с информацией о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, плакат содержит информацию о профилактике инфицирования и распространения коронавируса - о том, как снизить риск инфицирования коронавирусом, как защитить других от инфицирования и тому подобное. Содержатся советы о том, стоит ли надевать медицинскую маску, как и когда ее использовать.

Также на плакате есть перечень информации по безопасности пищевых продуктов.

Как сообщалось, министр Тимофей Милованов сообщил, что с 27 февраля в Украине начнут действовать инспекторские службы, которые будут разъяснять в учреждениях дошкольного и школьного образования, а также ресторанах и общественном транспорте правила предотвращения распространения коронавируса, а также как нужно реагировать, если есть подозрения.