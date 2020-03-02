ВОЗ развеяли мифы об эффективности температурного скрининга для обнаружения коронавируса

Новости Украины:В ВОЗ рассказали, что температурный скрининг не является эффективным методом распознавания коронавируса.

Температурный скрининг путешествующих на границе стран сам по себе не является эффективным способом предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения

"Температурный скрининг сам по себе на въезде или выезде не является эффективным способом остановить международное распространение инфекции, поскольку инфицированные люди могут находиться в инкубационном периоде, могут не проявлять явных симптомов на ранних стадиях заболевания или могут скрыть лихорадку, используя жаропонижающие", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, как отмечают в ВОЗ, такие мероприятия требуют значительных инвестиций, что может принести мало пользы.

По мнению ВОЗ, более эффективным является направление путешествующим сообщения о рекомендациях относительно профилактики заболевания и собирать декларации о состоянии здоровья по прибытии с контактной информацией путешественников, чтобы обеспечить надлежащую оценку риска и возможное отслеживание контактов с теми, кто прибывает.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальные.