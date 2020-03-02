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ВОЗ о коронавирусе: Еще есть шанс сдержать глобальную эпидемию

ВОЗ о коронавирусе: Еще есть шанс сдержать глобальную эпидемию
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ВОЗ считают, что сдержать глобальную эпидемию коронавируса еще возможно.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения убеждены, что еще есть возможность не допустить глобальной эпидемии коронавируса.

Об этом в понедельник, 2 марта, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает DW.

По словам руководителя ВОЗ, "окно возможностей" по противодействию дальнейшему распространению заболевания еще открыто, особенно на фоне того, что до сих пор в более 130 странах не зафиксирован ни один случай коронавируса.

Кроме того, Гебреесус указал на то, что в течение последних суток на территории континентального Китая, где впервые был обнаружен коронавирус, было подтверждено в девять раз меньше случаев, чем за пределами КНР.

В Китае уже много дней подряд наблюдается постоянное сокращение числа новых выявленных случаев коронавируса. Несмотря на это данный момент больше всего зафиксированных случаев заболевания приходится именно на Китай.

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По подтвержденным случаям вне КНР, то 81 процент таких выпадов приходится на четыре страны - Южную Корею, Италию, Иран и Японию. Именно ситуация с распространением вируса в четырех последних странах "больше всего беспокоит" ВОЗ, признал глава организации.

Кроме того, Гебреесус отметил важность принятия решительных мер в борьбе с дальнейшим распространением вируса. По мнению главы ВОЗ, все страны должны приложить максимум усилий для этого. В таком случае есть возможность "остановить этот вирус", убежден гендиректор ВОЗ.

В доказательство своих аргументов Гебреесус привел тот факт, что распространение коронавируса удается остановить значительно легче, чем гриппа. Если бы коронавирус был эпидемией гриппа, тогда стоило бы ожидать глобальной эпидемии. "Попытки замедлить ее (такую эпидемию - ред.) было бы просто невозможно воплотить в жизнь", - признал он.

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Как сообщалось, по состоянию на 2 марта в мире зарегистрировано 89 072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3048 - летальные. Выздоровели уже 45074 человек.

В Украине ни один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 не зафиксирован.

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Эпидемия, ВОЗ, Коронавирус.
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