Образцы зараженного коронавирусом украинца отправили для подтверждения в Лондон

Новости Украины:Медики отправили образцы биоматериалов зараженного гражданина Украины в Лондон для подтверждения.

Отобранные образцы биоматериалов от первого в Украине инфицированного коронавирусом COVID-19 мужчины отправили для окончательного подтверждения в Лондон.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По исследованиям вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины подтвержден первый случай COVID-2019 в Украине... Болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области... Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.

Также, в Черновицкой области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.