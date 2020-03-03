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Таможенник, который проверял зараженного на коронавирус украинца находится в самоизоляции

Таможенник, который проверял зараженного на коронавирус украинца находится в самоизоляции
17:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Украинский таможенник. поверявший зараженного гражданина находится в изоляции.

Таможенник, который осматривал автомобиль украинца, больного коронавирусом, не имеет симптомов заболевания и находится в самоизоляции под наблюдением врачей. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

"Таможенник, который осматривал автомобиль украинца, больного коронавирусом, не имеет симптомов заболевания и находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении. 

Как указано, инспектор таможенного поста "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, "работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания". 

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"Однако, для минимизации возможных рисков, находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы Черновицкого отряда, "смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков".

"26 февраля супруги-украинцы вернулось из Италии через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет". У одного из них обнаружили коронавирус", - указали на таможне.

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Напомним, медики наблюдают за пограничниками, которые могли контактировать с инфицированным коронавирусом.

Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, что уже распространился на более чем 70 стран мира.

Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаления легких у пациента нет. Жена инфицированного мужчины самоизолировалась дома. За ней также следят медики. 

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Отметим, на фоне ожиданий, что ситуация с коронавирусом в Европе будет ухудшаться, Еврокомиссия готовит скоординированный ответ, заявил накануне еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. 

Также вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней, заявил ранее глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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