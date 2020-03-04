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В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус

В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине еще шесть человек проверяют на коронавирусную инфекцию.

В Украине есть еще шесть подозрений на коронавирус, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в среду.

"В Украине находятся на обследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды",- сказал он.

В то же время Ляшко сообщил, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины удовлетворительное.

"Никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабляется, температуры нет. Он находится под наблюдением врачей, и далее будет находиться в изоляции",- сказал замминистра.

Замминистра также подчеркнул, что за предыдущие сутки температурный скрининг провели для более 111 тыс. чел. на пропускных пунктах.

"Мы благодарны Государственной пограничной службе, которая помогает проводить температурный скрининг. Они работают с нашими эпидемиологами и в случае обнаружения повышенной температуры оперативно реагируют",- сказал Ляшко.

Помимо этого, он подчеркнул, что специфичной терапии для лечения больных с вирусом COVID-19 не существует, а больным предоставляется симптоматическое лечение.

"Мы рекомендуем семейным врачам начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем. В случае массового распространения госпитализация будет необязательной. Если будут одиночные случаи, мы будем проводить госпитализацию для локализации вируса",- отметил замминистра.

Коронавирус в Украине: что происходит в Черновцах

Кроме того, Ляшко сообщил о договоренности с Министерством иностранных дел по проверке информации о наличии украинцев на немецком круизном лайнере, находящемся на карантине у берегов Норвегии.

Замминистра отметил, что 5 марта в 12:00 заканчивается обсервация людей в Новых Санжарах.

"Ситуация в Новых Санжарах спокойная. Никаких симптомов у людей нет",- сообщил он.

Ляшко добавил, что в среду в 14:00 будет проводиться встреча с представителями иностранных посольств, относительно украинцев за границей.

"Мы будем обсуждать то, как мы встречаем иностранных граждан и просить, чтобы в случае инфицирования украинцы в других странах не остались без внимания",- сказал он.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается

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Минздрав, Кабмин, Черновцы, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире.
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