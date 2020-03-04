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ВОЗ прокомментировала появление коронавируса в Украине

ВОЗ прокомментировала появление коронавируса в Украине
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В организации готовятся стать свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 в Украине.

Об этом заявил в Киеве представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге в Кабмине 4 марта.

"Важно акцентировать на том, что вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса", - сказал Ярно Хабихт.

Он добавил, что зарегистрированный вчера первый случай заболевания коронавирусом "не является какой-то неожиданной ситуацией". "Необходимо отметить способность к тому, чтобы его диагностировали очень быстро, что является свидетельством слаженной работы (сферы - ред.) общественного здоровья Украины", - сказал представитель ВОЗ в Украине.

Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшается

Хабихт также отметил, что для того, чтобы не подхватить коронавирус очень важным является соблюдение гигиены рук, а также "этикета кашля" - использовать для этого согнутый локоть.

Как сообщалось, в Украине первый случай Covid-2019 обнаружен у мужчины в Черновицкой области, который с женой вернулись из Италии. Мужчина госпитализирован, изолирован, находится под контролем. Его жену 4 марта перевезли в военный госпиталь.

Образец материала, отобранного у больного, отправлен для окончательного подтверждения в Лондон. В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживания контактов, заверили в министерстве. Сейчас по всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации коронавируса.

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Минздрав, МОЗ, ВОЗ, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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