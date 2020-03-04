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Среда, 04.03.2020
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Коронавирус: в Украину приедут две миссии ВОЗ

Коронавирус: в Украину приедут две миссии ВОЗ
14:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине скорее всего увеличится количество случаев заболевания на коронавирус, но не нужно паниковать.

В Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения.

Об этом на брифинге сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона", - сказал Кузин.

Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшается

Также сейчас, по словам Кузина, проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена, проводимого совместно с ЮНИСЕФ.

Как сообщалось, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии.

По состоянию на 4 марта в Украине, по данным Минздрава, проверяют еще шесть подозрений на коронавирус.

В мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в материковом Китае.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.

Зам-министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что медицинская система страны полностью готова фиксировать случаи заражения коронавирусом.

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Китай, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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