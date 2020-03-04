ВОЗ: Коронавирус понемногу "отпускает" Китай и "захватывает" Европу

Новости Украины:Ярно Хабихт рассказал о результатах наблюдений Всемирной организации здравоохранения развития коронавируса в мире.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт заявил, что в Китае наблюдается спад инфицирования коронавирусом Covid-19, но в то же время происходит увеличение количества заболеваний в Европе.

Об этом он сказал на брифинге в Кабмине 4 марта.

"Сейчас все смотрят на ситуацию в Китае и пристально за ней наблюдают. Мы сейчас видим, что там уже сообщается о меньшем количестве заболеваний, и мы делаем вывод, что постепенно ситуация с этим заболеванием идет на спад. Но одновременно мы наблюдаем за повышением количества заболеваний в мире и, в частности, в Европе", - сказал Хабихт.

Он добавил, что по состоянию на утро 4 февраля в Европе зарегистрированы 3365 случаев заболевания: "За последние семь дней 88% случаев зарегистрированы".

"Если сейчас мы посмотрим в нынешнее течение заболевания, то сразу бросается в глаза, что 80% случаев заболевания являются легкими, менее 5% заболевания являются осложненными, требующими интенсивного лечения и помощи со стороны медиков, однако большинство случаев протекают легко", - подчеркнул Хабихт.

Как известно, по состоянию на 4 марта в мире зарегистрированы более 93 000 случаев Covid-19, выздоровели более 50 000 человек, умерли - 3198.

На территории европейского региона ВОЗ в 34 странах зарегистрированы 3365 случаев инфицирования Covid-19 и 85 летальных случаев. В частности, в Италии подтверждены 2502 случая коронавируса, Германии - 196, Франции - 212, Испании - 151, Великобритании - 56, Хорватии - 9, Австрии - 18, России - 3, Финляндии - 7, Швеции - 24, Израиле - 12 , Швейцарии - 307, Греции - 7, Грузии - 3, Норвегии - 33, Румынии - 3, Азербайджане - 3, Нидерландах - 28, Дании - 8, Чехии - 5, Португалии - 2, Бельгии - 8, Исландии - 18, Сан -Марино - 9, в Монако, Северной Македонии, Эстонии, Армении, Ирландии, Литве, Андорре, Люксембурге, Беларуси, Украине - по одному случаю.

В Украине первый случай Covid-2019 обнаружен у мужчины в Черновицкой области, который с женой вернулся из Италии. Мужчина и его жена госпитализированы, изолированы и находятся под контролем. Образец материала, отобранного у больного, отправлен для окончательного подтверждения в Лондон. В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов, заверили в Минздраве.