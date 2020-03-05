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Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия

Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине будут запрещать массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

В Украине будут вводиться противоэпидемиологические мероприятия с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия… чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал Ляшко в четверг в Новых Санжарах (Полтавская обл.) во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР людей.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также прибыл в Новые Санжары поприветствовал всех, кто прошел карантин в Новых Санжарах, порадовался, что все здоровы, а также поблагодарил врачей и службы, которые обеспечивали карантинные мероприятия.

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"Я в целом очень рад, что именно здесь не было ни одного случая коронавируса", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время серьезную работу проводят пограничники, контролируя ситуацию на границе с коронавирусом.

Также глава государства призвал украинцев путешествовать внутри странны, чтобы не подвергать себя риску быть зараженным коронавирусом.

"Мне кажется сейчас то время, когда можно заняться туризмом внутри нашего государства… У нас много мест, где можно прекрасно отдохнуть какое-то время, пока эта вирусная история пройдет", - сказал он.

При этом президент добавил: "В сравнении со многими странами Европы, у нас наименьшее количество случаев (коронавируса – ред.), и мы это контролируем".

Ляшко также сообщил, что состояние мужчины в Черновцах, у которого был диагностирован коронавирус стабильно.

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Кроме того исследуется в лаборатории еще около 10 образцов, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Также Ляшко напомнил украинцам, что нет необходимости носить маски.

"Маски – это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть. Покупайте мыло и мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком", - подытожил он.

Как сообщалось, по данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95425 случаев заражения коронавируса, умерло уже 3286, выздоровели - 53299 человек.

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Минздрав, ОРВИ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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