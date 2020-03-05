Коронавирусная угроза: В Украине проверяют уже 10 подозрений

Новости Украины:В Украине медики проверяют около 10 образцов людей, с симптомами коронавируса.

В Украине по состоянию на четверг, 5 марта, исследуется в лаборатории около 10 образцов, которые по клиническим симптомам имеют подозрение на коронавирусную инфекцию.

Об этом на пресс-конференции в "Новых Санжарах" заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Дополнительно, у нас исследуется сейчас в лаборатории еще около 10 образцов, которые по клиническим симптомам у нас может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории", - сказал Ляшко.

Он заверил, что лаборатория Минздрава сертифицирована.

Как сообщалось ранее, в Украине на утро 5 марта есть один лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19.