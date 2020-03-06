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ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией

ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией
05:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:ВОЗ считает, что вспышка коронавируса еще не соответствует уровню пандемии.

Несмотря на очень тревожные признаки, ситуация с коронавирусом в мире пока не соответствует уровню пандемии.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает Xinhua.

“Несмотря на то, что ситуация может ухудшиться и достигнуть уровня пандемии, есть страны, которые в этих условиях показали, что COVID-19 можно сдержать”, - сказал Гебреєсус.

Он призвал “до последнего не сдаваться”.

Гебреесус настоял, что определение пандемии можно присваивать только на основе доказательств, которых до сих пор нет.

Одновременно он высказал серьезное беспокойство по поводу того, что вирус в течение последних дней проникает во все большеее количества стран со слабой системой здравоохранения.

“Гебреесус призвал к всеохватывающему подходу, подчеркнув необходимость политических вмешательств обязательств во всех странах для сдерживания COVID-19”, - отмечает Xinhua.

Напоминаем, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 286, выздоровели - 53 299 человек.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом Covid-2019.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус.
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