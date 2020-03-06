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Пятница, 06.03.2020
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Коронавирус бушует в мире: свежие данные по числу жертв

Коронавирус бушует в мире: свежие данные по числу жертв
09:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Количество больных коронавирусом в мире превысило 98 000, выздоровели более 50% пациентов.

Количество больных коронавирусом в мире по состоянию на утро 6 марта составило более 98 300 человек. Умерли 3383, выздоровели - 55 422 пациента.

Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 3 тыс. 383. 55 тыс. 185 здоровели от заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

В мире 55 418 человек уже выздоровели после заболевания Covid-19, вызванного новым типом коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, сообщает "Радио Свобода".

В то же время генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что несмотря на очень тревожные признаки, ситуация с коронавирусом в мире пока не соответствует уровню пандемии. “Несмотря на то, что ситуация может ухудшиться и достигнуть уровня пандемии, есть страны, которые в этих условиях показали, что Covid-19 можно сдержать”, - сказал Гебреєсус.

Искусственный интеллект будет помогать с диагностикой коронавируса

Самое большое количество заболевших - более 80 000 - зафиксировали на материковом Китае. В одной только провинции Хубэй скончался 2931 пациент, выздоровели более 41 900 заболевших.

На втором месте по количеству больных - Южная Корея, где инфицировались почти 6300 человек. На третьем месте Италия - там заболели 3 858 человек. При этом эта страна занимает второе место по смертности, поскольку там от коронавируса SARS CoV-2019 погибли уже 148 пациентов.

Еще одной страной с несколькими тысячами заболевших стал Иран, где подтвердили 3513 случаев и 107 смертей. Выздоровели более 700 людей.

По одному случаю заражения зафиксировали на Шри-Ланке (пациент уже здоров), Латвии, Польше, Иордане, Непале, Бутане, Тунисе, Нигерии, Гибралтаре, Андорре, Коста-Рике, на Фарерских островах, в Лихтенштейне, Украине, Южной Африке, Доминикане, Армении, Афганистане, Монако, Северной Македонии, Камбодже, Литве.

ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией

Как сообщалось, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Украине проверяют 10 человек на новый коронавирус.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.

Как сообщалось, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире.
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