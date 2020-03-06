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Пятница, 06.03.2020
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В Украине на коронавирус проверяют еще девять человек

В Украине на коронавирус проверяют еще девять человек
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: freepik

Новости Украины:По данным Минздрава, на данный момент медики проверяют 9 сообщений о подозрении на коронавирус, о новых случаях заражения не сообщается.

По состоянию на 6 марта в Украине по подозрению на заражение коронавирусом проверяют девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На сегодня в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что по всей территории страны продолжаются учения на случай фиксации коронавируса.

"Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. У нас есть инфекционные боксы, около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - отмечают в Минздраве.

Коронавирус бушует в мире: свежие данные по числу жертв

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.

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Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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