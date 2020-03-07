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Коронавирус Covid-19: число зараженных в мире продолжает расти

Коронавирус Covid-19: число зараженных в мире продолжает расти
07:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число инфицированных коронавирусом в мире растет, общее количество превысило 100 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро субботы, 7 марта, составило 100 тыс. 840 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,651 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 20,189 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 2,8 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 344 до 413 человек: 197 скончались в Италии, 124 - в Иране, 42 - в Южной Корее, 14 - в США, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), семь - во Франции, три - в Испании, по два - в Великобритании, Гонконге, Австралии и Ираке, по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Швейцарии, Эквадоре, на Тайване, Филиппинах и в Сан-Марино.

Больше всего больных - 6,593 тыс. - выявлено в Южной Корее, 4,747 тыс. - в Иране, 4,636 тыс. - в Италии, на территории Японии - 1054, из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

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В Германии насчитывается 534 инфицированных, во Франции - 423, в Испании - 261, в США - 213, в Великобритании - 163, в Сингапуре - 130, в Бельгии - 109, в Гонконге - 107, в Швеции - 101.

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Менее 100 случаев заражения зарегистрированы еще в 80 странах и районах мира.

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Коронавирус, Зараженные, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в мире.
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