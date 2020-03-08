ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса

Новости Украины:ВОЗ опровергает популярные мифы о коронавирусе и способах борьбы с ним.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла распространенные мифы о коронавирусе.

Об этом говорится на сайте организации.

Факты, которые развенчивают самые распространенные мифы:

Коронавирус НЕ передается через укусы насекомых;

Нахождение на улице в холодную и снежную погоду НЕ поможет уничтожить коронавирус;

Употребление чеснока НЕ поможет вам защититься от коронавируса;

Электрические устройства для сушки рук НЕ убивают коронавирус - для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;

Обработка всего тела спиртом или хлорином НЕ убьет коронавирус;

Получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно, вы не рискуете заразиться;

На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных, таких как кошки и собаки;

Вакцины от пневмонии НЕ защищают от коронавируса, антибиотики также бессильны;

Регулярное промывание носа солевым раствором НЕ поможет защититься от вируса SARS-CoV-2. Также вам не помогут горячие ванны.

На сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.

Как сообщалось, в результате заболевания коронавирусом в мире умерли 3 594 человека, выздоровели 59 965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.

Вспышка нового коронавируса Covid-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными центрами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.