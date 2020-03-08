ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла распространенные мифы о коронавирусе.
Об этом говорится на сайте организации.
Факты, которые развенчивают самые распространенные мифы:
- Коронавирус НЕ передается через укусы насекомых;
- Нахождение на улице в холодную и снежную погоду НЕ поможет уничтожить коронавирус;
- Употребление чеснока НЕ поможет вам защититься от коронавируса;
- Электрические устройства для сушки рук НЕ убивают коронавирус - для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;
- Обработка всего тела спиртом или хлорином НЕ убьет коронавирус;
- Получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно, вы не рискуете заразиться;
- На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных, таких как кошки и собаки;
- Вакцины от пневмонии НЕ защищают от коронавируса, антибиотики также бессильны;
- Регулярное промывание носа солевым раствором НЕ поможет защититься от вируса SARS-CoV-2. Также вам не помогут горячие ванны.
- На сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.
Как сообщалось, в результате заболевания коронавирусом в мире умерли 3 594 человека, выздоровели 59 965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.
Вспышка нового коронавируса Covid-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными центрами.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.