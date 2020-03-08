Главные события недели: коронавирус в Украине, ротации в Кабмине, увольнение Рябошапки и другое

Нацсовет по телерадиовещанию переоформил лицензию для запуска телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в понедельник переоформил лицензию на спутниковое вещание ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (UA|TV, Киев).
Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу.
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за возможное завышение цен на газ для населения.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года, сообщается на сайте Комитета в понедельник.
В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым коронавирусом.
В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ляшко призывает украинцев не скупать хирургические маски, потому что они не защищают от инфекций, а нужны лишь больным с симптомами ОРВИ.
Кабинет министров Украины создал информационную страницу с оперативной информацией о коронавирусе.
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев после обнаружения нового коронавируса сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
В Черновцах в связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции не будут объявлять карантин в школах и детсадах.
Отставка Гончарука
Верховная Рада проголосовала за отставку нынешнего премьер-министра Украины.
Новый премьер
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Новое правительство
Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины.
Нардепы поддержали назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.
Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению главы украинского государства.
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль и члены Кабинета Министров приняли присягу.
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Кабинет министров отозвал проект Закона о труде № 2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.
Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Совет ЕС снял санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.
Пятый президент Петр Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований (ГБР) рассмотреть и закрыть дело, по которому лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был приглашен в пятницу на допрос, а также возбудить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении.
В ГБР же говорят, что суд не обязывал их закрывать уголовное производство в отношении Порошенко.
Совбез ООН собрался для обсуждения ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове.
Совет безопасности ООН обсудил ситуацию с правами человека во временно оккупированном Россией Крыму.
Российская милитаризация теперь касается и образовательного процесса на оккупированных территориях Крыма, рассказал Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Чубаров в Совбезе ООН обвинил Россию в невыполнении резолюций Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.
Зеленский появился на обложке известного британского журнала.
Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian.
Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин не задержится больше на посту, поскольку тоталитарные режимы "заканчивают одинаково". Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов, а от Нацбанка ожидает "определенные шаги, которые он может сделать".
Зеленский также сравнил сериал "Слуга народа", где он играл роль президента, с реальным постом главы государства. Он также признался, что его семье не нравится то, чем он занимается.
Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко.
И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.
Международную следственную группу от Украины по делу MH17 возглавил заместитель генпрокурора Мамедов.
Страны – участницы Объединенной следственной группы, расследующие трагедию рейса МН17, подписали соглашение о продлении сотрудничества.
В Амстердаме 8 марта согласовали и утвердили обновленный список членов Совместной следственной группы (JIT) от Украины. Ее возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Канада приветствует начало суда по делу МН-17.
Варшава надеется, что суд установит виновных в катастрофе МН17.
США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга".
Германия поддерживает расследование по делу МН17 и приветствует начало судебного процесса.
Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Ульстейнвике.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершила победную серию зимнего сезона соревнованиями Karsten Warholm International в Норвегии.
Украина в Лиге Наций
Накануне сборная Украины узнала соперников по следующему розыгрышу Лиги Наций.
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Авторитетное издание опубликовало обновленную версию рейтинга боксеров.
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Динамо выступило с публичным заявлением по поводу слов координатора допинг-контроля УАФ Максима Бецко.
Украинские биатлонисты уступили лишь норвежцам во время мужской эстафеты на заключительном этапе Кубка мира.
Биатлонисты сборной Украины завоевали в субботу серебряные медали в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). За нашу команду выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.
Украина заняла четвертое место в женской эстафете в Нове-Место.
Украина совершила грандиозный камбэк в Кубке Дэвиса
Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы за день.
Украинская Премьер-лига сумела удержать интригу в своем розыгрыше вплоть до последнего игрового дня первого этапа.
В рамках 22-го тура УПЛ состоялось очередное львовское дерби – встречались ПФК Львов и Карпаты.
Колос и Шахтер устроили голевую перестрелку.
Днепр-1 разгромил Мариуполь.
Меган Маркл приедет в Великобританию без сына Арчи
Мировое сообщество надеялось, что королева Елизавета II сможет увидеть внука Арчи в Лондоне, однако пара решила оставить малыша в Канаде.
Букмекеры назвали своих фаворитов на песенном конкурсе "Евровидение-2020".
Задолго до начала популярного вокального конкурса Евровидение-2020, букмекеры начинают ставить ставки и прогнозы на победителя конкурса, который получит главный кубок шоу.
Очередной скандал
Сын Вуди Аллена публично выступил против мемуаров, изданных 84-летним отцом.
Певица Кэти Перри беременна от Орландо Блума
Певица Кэти Перри объявила, что ждет ребенка от актера Орландо Блума.
Time определил сотню самых влиятельных женщин века
Американский журнал Time представил обложки с сотней "Женщин года", которые, по версии издания, стали влиятельными за последнее столетие.
Ракета SpaceX стартовала к Международной космической станции
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX стартовала в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к МКС.
Звезды отечественного шоу-бизнеса искренне поздравили всех женщин с 8 марта несмотря на то, что взгляды украинцев на этот праздник разделились.
Как знаменитости поздравляют с 8 марта, читайте в нашей подборке.