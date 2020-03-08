Главные события недели: коронавирус в Украине, ротации в Кабмине, увольнение Рябошапки и другое

2 АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за возможное завышение цен на газ для населения. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года, сообщается на сайте Комитета в понедельник.

7 Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект Кабинет министров отозвал проект Закона о труде № 2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.

8 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

9 Совет ЕС снял санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

10 Пятый президент Петр Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований (ГБР) рассмотреть и закрыть дело, по которому лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был приглашен в пятницу на допрос, а также возбудить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении. В ГБР же говорят, что суд не обязывал их закрывать уголовное производство в отношении Порошенко.

13 Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко. И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.

15 Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Ульстейнвике. Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершила победную серию зимнего сезона соревнованиями Karsten Warholm International в Норвегии.

16 Украина в Лиге Наций Накануне сборная Украины узнала соперников по следующему розыгрышу Лиги Наций.

17 Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring Авторитетное издание опубликовало обновленную версию рейтинга боксеров.

20 Украина совершила грандиозный камбэк в Кубке Дэвиса Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы за день.

21 Украинская Премьер-лига сумела удержать интригу в своем розыгрыше вплоть до последнего игрового дня первого этапа. В рамках 22-го тура УПЛ состоялось очередное львовское дерби – встречались ПФК Львов и Карпаты. Колос и Шахтер устроили голевую перестрелку. Днепр-1 разгромил Мариуполь.

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27 Ракета SpaceX стартовала к Международной космической станции Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX стартовала в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к МКС.